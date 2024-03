Scatta l’allarme per possibili attentati terroristici a Mosca. A lanciarlo è stata l’ambasciata americana in Russia che ha pubblicato sul proprio sito un alert di sicurezza. Anche l’ambasciata britannica ha poi diffuso una notizia simile. Vista la situazione, anche la Farnesina decide di suggerire ai cittadini italiani in Russia di “continuare ad evitare, nelle prossime settimane, ogni forma di assembramento nella capitale, ivi inclusa la partecipazione ad eventi culturali con grossa affluenza di pubblico”, come si legge sul sito Viaggiare Sicuri.

Minacce di attentati in Russia

Proprio ieri l’Fsb, il servizio segreto russo erede del Kgb, ha reso noto di aver smantellato, dopo un durissimo uno scontro a fuoco, una cellula dell’Is nella regione di Kaluga. Secondo quanto si apprende, i componenti della cellula stavano pianificando un attentato contro una istituzione ebraica a Mosca.

L’ambasciata americana a Mosca, dunque, sta monitorando notizie secondo cui “estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a Mosca, inclusi i concerti, e i cittadini statunitensi dovrebbero essere avvisati di evitare i grandi raduni nelle prossime 48 ore”. L’ambasciata invita i cittadini a stelle e strisce a evitare di stare in mezzo alla folla e a controllare i media locali per gli ultimi aggiornamenti.

