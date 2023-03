Salvini, la Wagner e i migranti: per lui erano falsità

Per Salvini la Wagner e i migranti erano una falsità. La tesi che vede l’arrivo in massa dei migranti perché i contractor russi foraggiano l’emigrazione non era apprezzata dal leader leghista. Oggi è la linea del suo governo. “L’arma dei migranti sul voto. I barconi spinti in Italia dai mercenari di Wagner” era il titolo di un suo post all’indomani della crisi del governo Draghi.

>>>>>Drone Usa colpito da jet russo sul Mar Nero Matteo Salvini Matteo Salvini riteneva una comica la tesi sui migranti spinti dalla Wagner “Per la sinistra sarebbe Putin a spingere i barconi pieni di clandestini verso l’Italia. Siamo alle comiche, la poltrona di perdere la poltrona fa brutti scherzi”. Scriveva così Salvini a luglio 2022. Chissà se il senatore pensa che anche la linea di Guido Crosetto e Antonio Tajani, suoi partner di governo, siano grandi comici. L’ex ministro dell’Interno del governo gialloverde ha affrontato il processo per omissione di atti d’ufficio e sequestro di persona. L’accusa era di aver ostacolato uno sbarco a Lampedusa di 147 richiedenti asilo. Le persone erano state soccorse da Open Arms. I fatti risalgono al 2019.

Evghenij Prighozin, comandante della brigata Wagner

In quei giorni, La Repubblica nota che a spingere le partenze dalla Cirenaica è l’azione di Mosca che fa pressione sull’Italia. “Una comica”, commenta il leader e aggiunge che “la colpa è del Pd e Lamorgese”. E oggi, invece, i ministri dei Trasporti e degli Esteri, Salvini e Tajani, puntano il dito contro le truppe russe Wagner che controllano un pezzo delle coste libiche. Come sosteneva Repubblica. “Dai porti della Cirenaica controllati dalla brigata dei combattenti russi stanno partendo molti più scafi rispetto agli ultimi due anni. Per mettere sotto pressione il nostro Paese e l’Europa”. A fare notare l’incoerenza all’attuale ministro dei Trasporti è Carlo Calenda. Il leader di Azione postato nuovamente il tweet di otto mesi fa. Aggiungendo: “Ecco”.

