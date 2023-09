Scatola nera obbligatoria sulle auto: ecco per chi e come funziona

Quando sentiamo parlare di “scatola nera“, il nostro cervello associa automaticamente il termine agli aerei, dove lo strumento diventa prezioso per ricostruire l’accaduto in caso di tragedia. Una connessione istintiva che, però, presto potremmo essere costretti a evitare: per alcune auto, infatti, il dispositivo diventerà presto obbligatorio, nello specifico sui mezzi soggetti a restrizioni perché ormai ritenuti troppo inquinanti. L’accessorio si chiama Move-in, abbreviazione di Monitoraggio veicoli inquinanti, e funziona come una vera e propria “scatola nera”. (Continua a leggere dopo la foto)

Grazie alla tecnologia Gps, infatti, questo strumento permette di tenere traccia degli spostamenti del veicolo sui cui è installata per conteggiare i chilometri percorsi e le modalità di guida. Non solo, questo oggetto registra anche le condotte virtuose che possono dare diritto a "bonus" che aggiungono altri chilometri da percorrere.

I produttori di Move-in assicurano che le operazioni di questa scatola nera si svolgono tutte "nel totale rispetto della privacy". Ma non sono mancati dubbi e polemiche da parte di alcuni utenti che hanno sottolineato l'eccessiva invadenza del meccanismo. Move-in permette a tutti i veicoli più vecchi – anche Euro 0 – di circolare, in deroga alle norme antismog emanate dalle Regioni, solo per un determinato numero di chilometri, stabiliti dalla regione d'appartenenza.