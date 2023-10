Dramma sulle strade del Ferrarese: Erica Maratea di 39 anni, residente a Terre del Reno e originaria di Salerno, è morta a causa di un incidente stradale sulla statale a Dosso. Il 28enne che era alla guida ell’auto ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna per le prime cure.

L’impatto non le ha lasciato scampo

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte lungo la strada statale 66, a Sant’Agostino. Intervenuti i sanitari del 118 insieme all’elisoccorso, ma per la 39enne non c’è stato nulla da fare. L’impatto non le ha lasciato scampo.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco e i carabinieri: questi ultimi hanno chiuso la strada per qualche ora, al fine di permettere le operazioni di soccorso, ed hanno iniziato le indagini per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

