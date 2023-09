Schianto tremendo, strage di giovani

Una notte di dolore ha avvolto il quartiere di Fuorigrotta, situato nel quadrante Occidentale di Napoli. Un drammatico incidente si è consumato in via Terracina: un’automobile Audi con targa estera, condotta da un cittadino napoletano di 34 anni, ha inaspettatamente invaso la corsia opposta, colpendo con violenza due giovani motociclisti.



Le vittime, identificate come Lucia Morra, di 20 anni, e Francesco Altamura, di 23 anni, erano entrambi residenti nella zona collinare di Napoli. L’impatto è stato talmente violento che, nonostante avessero indossato i caschi, i due ragazzi sono deceduti sul colpo, prima dell’arrivo dei soccorsi.



Le indagini sull’accaduto sono state affidate alla Polizia Locale, in particolare all’unità operativa anti-infortunistica stradale, sotto la guida del capitano Antonio Muriano. Dai primi rilievi effettuati sul luogo dell’incidente, sembra emergere con chiarezza che l’automobile avrebbe invaso la corsia opposta, quella su cui viaggiavano i due giovani. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità, lasciando due famiglie e una città in profondo lutto.