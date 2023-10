Strage al battesimo, morti e feriti in chiesa: cosa è successo Cronaca

Una strage, quella avvenuta in Messico durante il battesimo, che ha commosso anche il vescovo Jose Armando Alvarez, il quale ha rivolto via Facebook un videomessaggio ai fedeli in cui ha chiesto di “pregare per le vittime. Stiamo vivendo un giorno molto difficile. Al momento di sta lavorando per recuperare i sopravvissuti che sono rimasti sepolti sotto le macerie”, ha aggiunto. Un giorno che doveva essere di festa si è dunque trasformato in un incubo per centinaia di persone, tra chi ha perso un suo caro e chi vive queste ore nell’angoscia di non rivedere più i propri parenti sepolti dalle macerie della chiesa.

