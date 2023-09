Nuova tragedia della strada, motociclista travolge una sedicenne in monopattino: bilancio pesantissimo

Ennesima tragedia sulle strade italiane. Stavolta il terribile incidente stradale si è verificato a Trento. Nella tarda serata di ieri un 22enne in sella ad una moto ha travolto una 16enne in monopattino che stava attraversando la strada, trascinandola poi per una trentina di metri. Per i due giovani purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Trento: travolta ragazza in monopattino

La prima vittima dell’incidente stradale avvenuto a Trento si chiamava Aliyah Freya Macatangay. Era nata nelle Filippine nel 2007 ma era residente nel capoluogo trentino. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza 16enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali spingendo il suo monopattino, quando la moto l’ha investita a forte velocità uccidendola sul colpo.

La seconda vittima dell’incidente stradale di Trento si chiamava invece Federico Pezzè. Il giovane è deceduto all’ospedale Santa Chiara dove era stato trasportato d’urgenza in condizioni gravissime. Il sinistro ha avuto luogo in via Venezia. Sul luogo della tragedia sono subito accorsi i vigili del fuoco di Cognola, le ambulanze del 118 e la polizia locale che ora sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.