La comunità cristiana cattolica della città di Essakane, in Burkina Faso, è stata vittima di un attacco domenica scorsa da parte di un gruppo di terroristi mentre si celebrava la messa. Secondo quanto riporta Vatican News, “il bilancio provvisorio è di 15 fedeli uccisi, dei quali 12 morti sul posto e tre nel Centro sanitario, a causa delle ferite”.

“In queste dolorose circostanze, vi invitiamo a pregare per il riposo eterno di quanti sono morti nella fede, per la guarigione dei feriti e per la consolazione dei cuori addolorati. – questo il messaggio del vescovo della diocesi di Dori, monsignor Laurent Bifuré Dabire – Preghiamo per la conversione di coloro che continuano a seminare morte nel nostro Paese”.

Anche Papa Francesco, durante l’Angelus di stamattina in Vaticano, ha espresso preoccupazione per gli episodi di violenza che toccano le comunità cattoliche africane, come “i sempre più frequenti rapimenti che si verificano in Nigeria. Ci si impegni affinché il dilagare di questi episodi sia arginato il più possibile”.

