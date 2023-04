Sciopero di Trenitalia, tra garanzie e disagi: il programma Cronaca, Economia

Sciopero Trenitalia 14 aprile 2023, gli orari dei treni nazionali e locali. Domani è in programma uno sciopero nazionale dei lavoratori di Trenitalia, dalle 9 alle 17. A indire la giornata di protesta sono le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Le motivazioni riguardano soprattutto la scadenza dei termini per accordi migliori sulle condizioni di lavoro per i ferrovieri, gli addetti alle pulizie e alla ristorazione, servizi in appalto. Trenitalia comunica la tutela di alcune corse garantite, come di norma. Di seguito i calendari.

Trenitalia, orari e comunicazioni dello sciopero nazionale del 14 aprile 2023 Lo sciopero nazionale riguarda corse, tratte e treni nazionali, dai Frecciarossa agli Intercity, ma coinvolge anche tratte e treni locali. "È necessario riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di Trenitalia", scrivono le sigle sindacali in un comunicato. L'astensione dal lavoro è prevista dalle 9.00 alle 17.00 di venerdì 14 aprile e riguarda per otto ore tutto il personale Trenitalia. A rischio i regionali ma anche le Freccerosse, Argento e gli Intercity per l'astensione indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Fast/Confsal e Orsa.

Elenco dei treni garantiti da Trenitalia per il 14 aprile 2023

L’azienda ha comunicato le corse garantite. Come da accordi di legge, “i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale”.

Nell’apposita sezione del portale di Trenitalia, sono indicati: treni garanti in caso di sciopero; il trasporto regionale, consultabile in maniera interattiva, con la redistribuzione di servizi nelle fasce orarie non colpite dallo sciopero; l’elenco dei servizi garantiti.

Non aderisce allo sciopero la compagnia “Italo”, mentre aderiscono in modo sincretico anche le organizzazioni locali di Lombardia, Toscana e Trentino Alto Adige.

