Sciopero nazionale 8 marzo: ecco gli orari

Mercoledì 8 marzo 2023 è previsto uno sciopero nazionale in Italia, organizzato da diversi sindacati in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’adesione allo sciopero riguarda principalmente il settore dei trasporti, ma coinvolge anche altri settori come la sanità, l’università e la ricerca. Lo sciopero scatterà alle ore 21 del martedì 7 marzo e durerà fino alla stessa ora del giorno successivo. I possibili disagi sulla rete ferroviaria saranno limitati ai treni regionali, ma sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I treni Frecce e Intercity non subiranno modifiche alla circolazione.

Nella città di Milano, le metropolitane saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio e sono garantite fino alle 18. Le linee di bus, tram e filobus potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Anche a Roma, lo sciopero di mercoledì 8 marzo riguarderà il trasporto pubblico. Le corse sull’intera rete saranno garantite da inizio servizio diurno alle 8.30 e dalle ore 17 alle 20, ma non sarà garantito il servizio dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio diurno.



Le motivazioni dello sciopero di mercoledì 8 marzo riguardano la sicurezza dei lavoratori, il rinnovo della moratoria dei licenziamenti, la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile, il welfare pubblico, la pensione a 60 anni, il diritto al lavoro, salari e carriere senza discriminazioni, contro le politiche di austerity, contro le modifiche al reddito di cittadinanza e contro la precarietà.



In sintesi, lo sciopero nazionale dell’8 marzo 2023 potrebbe causare disagi alla circolazione dei treni regionali e alla rete del trasporto pubblico locale. Tuttavia, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Si consiglia quindi di verificare gli orari dei mezzi di trasporto pubblico prima di pianificare gli spostamenti in queste fasce orarie.

