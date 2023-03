Scontro tra aerei, piloti morti

Tragico incidente aereo in Italia: due aerei militari Siai Marchetti 208 del 60° Stormo dell’Aeronautica militare si sono scontrati durante un’esercitazione, causando la morte dei due piloti coinvolti. L’incidente si è verificato nei pressi di Guidonia Montecelio, vicino a Roma, quando i quattro aeromobili dell’Aeronautica militare stavano sorvolando l’area attraversata da via della Longarina. Durante l’esercitazione, due dei velivoli si sono toccati e uno dei due ha perso un’ala, precipitando insieme all’altro aereo coinvolto.

Leggi anche: Incidente aereo in Nepal, decine di morti

Scontro tra aerei a Guidonia

Incidente tra aerei militari a Guidonia

I due piloti a bordo degli aerei militari protagonisti dell’incidente sono purtroppo deceduti a causa dell’impatto. Uno dei due è caduto sul prato vicino all’aeroporto, mentre l’altro si è schiantato su un’autovettura ferma tra le abitazioni, in località Colfiorito di Guidonia, in piazzale degli Anemoni. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso le sue più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime, ai colleghi del 60° Stormo e all’intero corpo dell’Aeronautica militare. Ha anche aggiunto che il pensiero di tutto il governo italiano è rivolto alle persone colpite da questo tragico evento.





Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, tra cui il 118, la polizia e i carabinieri. Al momento si sta indagando sulle cause dell’incidente tra i due aerei militari a Guidonia per capire cosa sia accaduto esattamente e se ci siano state eventuali negligenze o errori che potrebbero aver contribuito al disastro. In ogni caso, si tratta di un evento che ha colpito profondamente l’intera comunità italiana, soprattutto le famiglie delle vittime, e che richiama l’attenzione sull’importanza di garantire sempre la massima sicurezza durante le attività militari e di adottare ogni precauzione possibile per evitare tragici incidenti come questo.

“Ho visto precipitarli sotto i miei occhi. Erano quattro aerei. Uno ha perso l’ala dietro e ha iniziato a roteare su se stesso fino a precipitare e prendere fuoco. Sembrava stessero facendo prove di formazione”, racconta un testimone oculare alla testata Roma Today. “Era sopra la mia testa e ho sentito che il motore si fermava dopo uno scoppio”, aggiunge un’altra donna, ancora visibilmente scossa.

Leggi anche: Incidente aereo per Elettra Lamborghini e Afrojack: “Ci siamo schiantati nell’erba”