Sono stati momenti di follia e terrore quelli che si sono vissuti in una scuola tedesca: uno studente è entrato in classe con un coltello, aggredendo alcuni compagni. È accaduto a Wuppertal, nel Land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia, dove è attualmente in corso un’operazione di polizia nella scuola superiore ‘Wilhelm-Dörpfeld’. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni studenti sarebbero rimasti feriti, 4 di loro sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. È stato arrestato un sospetto, forse ferito a sua volta. Al momento, ai media tedeschi, non risultano morti.

La direzione della scuola ha comunicato alla cittadinanza di stare lontana dall’istituto. La polizia è arrivata sul posto alle 9.52 e avrebbe fermato l’aggressore una mezz’ora dopo. Secondo la Bild, gli alunni soccorsi riporterebbero ferite da arma da taglio, anche se inizialmente si era parlato di una possibile sparatoria. Lo studente avrebbe agito da solo, senza complici e sarebbe affetto da una malattia mentale. Sul posto sono intervenute anche unità speciali, mentre gli studenti venivano evacuati nel cortile del Gymnasium; altri restavano nelle classi.

