Senatore morto in Senato

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Il portone dell’immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato. Sul posto anche l’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti che hanno portato alla sua morte. Ma, secondo le prime ricostruzioni, pare che Astorre si sia gettato da una finestra. Un suicidio insomma. Indiscrezione poi confermata così su Twitter dal senatore della Lega Claudio Borghi: “Sconvolto dalla notizia del suicidio del collega senatore Bruno Astorre”.

Bruno Astorre

Senatore del Pd morto in Senato

Bruno Astorre, nato a Roma e residente a Frascati, è stato un politico italiano e noto esponente del Partito Democratico. Dopo aver conseguito la laurea in economia e commercio presso la LUISS Guido Carli di Roma con la votazione di 110/110 e lode, Astorre ha iniziato a lavorare presso il centro studi di Capitalia.



Il suo interesse per la politica lo ha portato a militare nella Democrazia Cristiana, con cui ha conseguito importanti incarichi tra cui il ruolo di consigliere comunale a Colonna nel 1995 e di primo degli eletti al Consiglio provinciale di Roma nel 1998. Nel 2003, con La Margherita, è stato eletto consigliere regionale del Lazio e ha continuato a ricoprire ruoli di rilievo in campo politico, diventando assessore ai Lavori Pubblici ed alla Casa nella giunta Marrazzo e successivamente presidente del Consiglio regionale del Lazio nel 2009.

Cordoglio per la morte di Bruno Astorre

Bruno Astorre ha poi deciso di candidarsi alle elezioni politiche del 2013 come senatore per il Pd nella circoscrizione Lazio, venendo successivamente rieletto nel 2018 e ricoprendo il ruolo di segretario regionale del Pd per il Lazio. Il 25 settembre 2022, Astorre è stato eletto capolista nel collegio plurinominale Lazio 02 per il Senato. “Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”, così su Twitter il segretario uscente del partito Enrico Letta.

Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari. — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 3, 2023

“Profondo dolore ed enorme tristezza per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Un amico e un avversario politico leale, che ha interpretato in questi anni le istanze più profonde del territorio del Lazio”. – dichiara invece il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida – Pur se da posizioni politiche diverse, abbiamo avuto modo di condividere esperienze politiche e battaglie con l’obiettivo di sostenere le istanze dei cittadini e del territorio. Dedizione e passione hanno contraddistinto tutta la sua storia politica. Confrontarsi con lui, per me, ha sempre rappresentato un proficuo momento di dialogo. Alla moglie Francesca, alla sua famiglia e alla sua comunità politica giungano le mie più sentite condoglianze”.

