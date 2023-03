Una drammatica notizia arriva da Somma Vesuviana, vicino Napoli. Nella giornata di mercoledì 1 marzo è stato infatti ritrovato il corpo senza vita di Diana Biondi. La ragazza aveva 27 anni ed era uscita di casa lunedì mattina per recarsi all’università. Diana ci è andata davvero a lezione, ma poi non è più tornata nella sua abitazione e non ha più risposto al telefono. La famiglia preoccupata ha dato l’allarme qualche ora dopo, ma purtroppo le speranze di ritrovarla sana e salva ora sono svanite. Secondo i primi riscontri pare che il suo sia un suicidio, legato molto probabilmente a motivi di studio.

Ragazza si suicida vicino Napoli

Il suicidio della ragazza di Somma Vesuviana

Secondo quanto si apprende, i primi a notare il corpo di Diana Biondi sono stati alcuni giocatori di bocce. Il cadavere si trovava in una zona isolata, nei pressi di un ristorante abbandonato, precipitato in un dirupo. In un primo momento i testimoni hanno pensato si trattasse di un manichino. Ma poi hanno notato una borsa appesa ad una inferriata ed il sospetto che si potesse trattare di una persona in carne e ossa è cresciuto. Timori rivelatisi poi purtroppo fondati, visto che quel corpo apparteneva proprio alla ragazza di Somma Vesuviana scomparsa qualche giorno prima mentre tornava dall’università.

Le bugie sull’università

Il corpo di Diana Biondi è stato dunque recuperato intorno alle 18 di mercoledì 1 marzo. Il suo telefonino risultava irraggiungibile dalle ore 17 di lunedì. Il padre ha deciso così di sporgere denuncia per la sua scomparsa. Le sue ricerche sono partite subito, mentre parenti e amici lanciavano accorati appelli sui social, poi rivelatisi vani. Intanto, dalle indagini emerge che la ragazza si è recata davvero all’università Federico II di Napoli lunedì mattina, dove frequentava la facoltà di Lettere, seguendo anche alcune lezioni.

Poi però non ha fatto più ritorno nella sua casa di Somma Vesuviana. Quando i familiari hanno cominciato a cercarla probabilmente il suo suicidio era già avvenuto. Diana Biondi si era lanciata in quel dirupo. Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, la ragazza aveva fatto credere alla famiglia di essere molto vicina alla laurea. Tanto che a casa si stava pensando di organizzare pure una festa. In realtà gli esami sostenuti all’università erano ancora pochi. E Diana quasi sicuramente non ha avuto il coraggio di affrontare la realtà insieme ai genitori, preferendo togliersi la vita.

