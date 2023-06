Si ribalta il bus, è una carneficina

Autobus si ribalta in Australia, carneficina. Un tragico incidente causa la perdita di almeno dieci vite e ha lascia venticinque persone ferite. Coinvolto nell’evento un bus charter che trasportava gli ospiti di una cerimonia di nozze. L’incidente nei pressi della città di Greta, situata nella regione vinicola di Hunter, nello stato di New South Wales, in Australia. La città si trova a circa 180 chilometri da Sydney. La notizia arriva dalla polizia locale. Tracy Chapman, vice commissario di polizia. La donna ha dichiarato alla televisione statale che le vittime si stavano recando insieme a un matrimonio, viaggiando in gruppo verso l’hotel.

L’autista del bus, un uomo di 58 anni, è in ospedale in stato di arresto e potrebbe affrontare accuse legate all’incidente. Attualmente si trova in ospedale, dove sarà sottoposto a test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti nel suo sistema e per effettuare un test sull’alcol nel sangue.

>>>>> Scompare a Firenze la piccola Kataleya. La madre: ecco chi l’ha presa

La tragedia avvenuta in Australia

Leggi anche: Michela Murgia dice basta alle uscite pubbliche.

Allarme del Codacons: giornate al mare un salasso per gli italiani.