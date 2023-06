Funerali Berlusconi, ecco perché Giuseppe Conte non ci va: “Ha annusato l’aria” Politica

Il leader del M5S Giuseppe Conte non parteciperà ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Lo hanno comunicato ufficialmente durante la giornata di ieri fonti interne al M5S. Al Duomo di Milano, dove si svolgono oggi le esequie, ci sono invece i leader di Italia viva e di Azione, Matteo Renzi e Carlo Calenda. E anche la segretaria del Pd Elly Schlein non mancherà. Altra assenza di peso tra i leader dei partiti parlamentari è quella di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. Ma perché Conte ha deciso di marcare visita? Secondo alcune indiscrezioni la spiegazione sarebbe chiara.

Leggi anche: Morte Berlusconi, lo sfogo inaspettato di Mauro Corona: “Ho visto lacrime finte, ci vuole silenzio” Fonti del M5s hanno spiegato a Fanpage.it che “fermo restando il sentimento di cordoglio e il rispetto per il dolore della famiglia, il presidente Giuseppe Conte ha deciso di non partecipare (ai funerali di Berlusconi), per una questione di coerenza e rispetto nei confronti dei valori e della storia politica del Movimento”.

Leggi anche: Il testamento a sorpresa di Berlusconi: ecco che cosa spetta in eredità a Marta Fascina Lo stesso Giuseppe Conte, appena appresa la notizia della morte di Silvio Berlusconi, si era però precipitato a ricordarlo con queste parole: “In questo momento di profondo dolore tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle. A Berlusconi non sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia”.

Ecco perché Giuseppe Conte non va ai funerali di Berlusconi

Poi però deve essere accaduto qualcosa che ha fatto cambiare idea a Giuseppe Conte riguardo alla sua possibile partecipazione ai funerali di Berlusconi. È il conduttore di Coffee Break su La7, Francesco Pancani, a cercare di fornire una spiegazione dopo aver letto alcune chat interne dei militanti del Movimento. “Conte ha annusato l’aria sui social”, sentenzia telegrafico Pancani. Insomma, il leader pentastellato ha dovuto rinunciare a recarsi al Duomo di Milano per cercare di tenere buoni i suoi militanti che, per usare un eufemismo, Berlusconi non lo hanno mai amato.

Leggi anche: Berlusconi, Massimo Boldi e Antonio Razzi lasciati fuori dalla camera ardente: “Non possiamo farvi entrare”