Mauro Corona è indignato e lo grida in diretta tv durante l’ultima puntata di Cartabianca. Ma che cosa c’entra la morte di Silvio Berlusconi con la sua reazione? Lo scrittore punta il dito contro tutte quelle persone che, a suo modo di vedere, avrebbero versato in questi giorni “lacrime finte” nei confronti del fondatore di Forza Italia. Corona si permette anche di fare un gradito regalo alla memoria del Cavaliere.

Mauro Corona difende Silvio Berlusconi

“Questi sono per lui”, esordisce Mauro Corona a Cartabianca mostrando dei fiori in legno scolpiti in onore di Silvio Berlusconi. “Mi dispiace molto, e dispiacerà a molti, anche ai nemici. – prosegue lo scrittore – Come faremo senza questa figura a volte contraddittoria, a volte un po’ spocchiosa? A me sinceramente fa male sapere che non c’è più. All’inizio lo avevo anche maltrattato in qualche occasione. Ma ho dalla mia l’onestà di aver chiesto scusa a Berlusconi e quindi ho la coscienza a posto”.

“Però adesso non penso solo bene di Berlusconi. – ci tiene a sottolineare Mauro Corona – Questo significherebbe mettermi al livello di quelli che ho sentito da ieri a questa parte. Io mi chiedo perché non gliele hanno dette prima tutte queste cose a Silvio Berlusconi, ho visto lacrime finte. Ora gioverebbe, per rispetto suo e dei suoi familiari, un po’ di silenzio”, questo il suo pressante invito.