Berlusconi telefona a Minzolini dall’ospedale: ecco cosa ha detto il Cavaliere

Sono giorni di apprensione per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano perché affetto da una infezione polmonare provocata da una leucemia mielomonocitica cronica di cui si è scoperto soffre da qualche anno. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. Al suo capezzale sono accorsi i familiari e gli amici più stretti. Ma la buona notizia è che il Cavaliere ha avuto la forza di fare una telefonata ad Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale di proprietà della sua famiglia. E le sue parole riaccendono la speranza.

La telefonata di Silvio Berlusconi a Minzolini

“È dura, ma ce la farò anche questa volta. – così Silvio Berlusconi esordisce durante la telefonata a Minzolini – Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su. Quando studiavo dai salesiani ho avuto un esule russo che era fuggito dall’Urss come insegnante di religione. – racconta poi un aneddoto – Non ci ha mai parlato di religione, ma ci ha raccontato per filo e per segno ciò che avveniva al di là del Muro. Ci diceva: in Russia oggi hai tre possibilità, o scappi all’estero, o finisci in carcere, o peggio sottoterra”.

Nel 1994 chiesi ai miei sondaggisti se si poteva evitare la vittoria dei comunisti. Mi dissero di sì, ‘ma solo se scende in campo lei’. Lo feci. Appena esco di qui ci vediamo”, conclude poi la telefonata a Minzolini uno scatenato Silvio Berlusconi. Ma, prima di quest’ultima chiamata, il fondatore di Forza Italia si era già sentito con i suoi alleati Giorgia Meloni e Matteo Salvini.