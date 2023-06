Testamento Berlusconi, ecco quanto potrebbe ereditare Marta Fascina: una cifra mostruosa

Il funerale di Silvio Berlusconi è appena stato celebrato e già cominciano a filtrare le prime indiscrezioni sul contenuto del suo testamento. La divisione della sua eredità sembra sia stata aggiornata prima dell’ultimo ricovero all’ospedale San Raffaele, avvenuto sabato scorso. Il Cavaliere non avrebbe cambiato idea sul suo impero mediatico, con Pier Silvio confermato alla guida di Mediaset e Marina in Mondadori. Anche se per vendere il gruppo servirebbe la volontà unanime di tutti e cinque i suoi figli. Ma a suscitare curiosità e polemiche è l’eredità che dovrebbe andare alla sua compagna Marta Fascina. E ora spunta pure la presunta cifra che dovrebbe finire in tasca ala sua ultima ‘moglie’.

Se dovessero essere confermate come sembra le indiscrezioni sul contenuto del suo testamento, il patrimonio di Silvio Berlusconi sarà ovviamente diviso in modo equo tra Pier Silvio e Marina, nati dal primo matrimonio con Carla Dall’Oglio, e gli altri tre figli: Eleonora, Barbara e Luigi, avuti dalla seconda moglie Veronica Lario. Marta Fascina sarà esclusa formalmente dall’eredità perché non è sua moglie a tutti gli effetti. Ma per lei dovrebbe essere in arrivo una gradita sorpresa.

Il testamento di Berlusconi: cosa spetta in eredità alla Fascina

Il testamento di Berlusconi al momento si trova nella disponibilità del notaio Arrigo Roveda. È su quel documento che sono scritte le ultime volontà del Cavaliere sulla destinazione del 33% del suo patrimonio, che si aggira attorno a quattro miliardi di euro. Secondo la legge, infatti, il 33% del patrimonio della persona defunta che non ha coniuge spetta in eredità ai figli. Ma è proprio su questo punto che, secondo il Corriere della Sera, il fondatore di Forza Italia avrebbe preteso alcuni aggiornamenti per favorire Marta Fascina.