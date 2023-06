Fede arriva in ritardo ai funerali di Berlusconi e subisce scherzi telefonici in diretta Instagram. Da quando non si è presentato al funerale di Silvio Berlusconi, Emilio Fede è costantemente sotto pressione. L’ex direttore del Tg4 viene regolarmente preso di mira da scherzi telefonici da parte di un individuo che si fa chiamare “Alfredo”. Questa persona lo accusa di non essere arrivato in tempo alle esequie e di aver usato la nota scusa dell’autista da licenziare. Le risposte del giornalista sono talmente spropositate da essere diventate quasi un format di successo.

Emilio Fede

Fede subisce insulti telefonici e insulta “Alfredo” su Instagram

Durante le dirette su Instagram, Fede subisce insulti telefonici e insulta “Aflredo” su Instagram. L’ex direttore risponde alle chiamate e insulta pesantemente l’interlocutore dall’altro capo della linea. Gli dice cose come “appena ti acchiappo ti spacco in quattro”, e rivolge offese alla madre, maledicendo l’interlocutore ripetutamente e persino minacciando la visita di “quattro miei amici dalla Sicilia”. In un punto del video, una voce lo chiama “Direttore” e gli chiede di salutare le persone in diretta. Lui accusa chiunque lo chiami di essere complice del misterioso “Alfredo”.

