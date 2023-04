L’ultimo messaggio di Julia alla squadra prima di gettarsi nel vuoto? Arriva la smentita

La tragica morte della pallavolista Julia Ituma, avvenuta a Istanbul, ha scosso profondamente il mondo dello sport italiano. La stampa turca ha parlato del fatto che Julia avrebbe lasciato un messaggio nel gruppo WhatsApp della sua squadra, la Igor Gorgonzola, in cui aveva scritto “addio” prima di precipitarsi dal sesto piano dell’hotel in cui si trovava. Ma la società di pallavolo di Julia Ituma intende “smentire categoricamente” che la giovane pallavolista abbia inviato un messaggio d’addio o di richiesta d’aiuto a compagne di squadra, tecnici e collaboratori del club. Lo anticipa all’Ansa l’Igor Novara Volley, che sulla questione annuncia a breve una nota. Nello stesso comunicato è annunciata anche la smentita dell’esistenza di un fidanzato o amico che avesse chiesto alle compagne di squadra di stare vicino a Julia, motivandolo con la tristezza della ragazza.



Secondo quanto raccontato dalla sua compagna di stanza, la pallavolista spagnola Lucia Varela Gomez, le due avevano parlato fino all’1.30 di notte, prima di andare a dormire. Lucia è stata informata della caduta di Julia la mattina successiva. La società del Novara Volley, a cui Julia apparteneva, è sotto shock per la sua scomparsa e si è concentrata sulla protezione di Lucia, offrendole totale sostegno.



Al momento, non è previsto alcun allenamento e non è stato stilato un programma per i prossimi giorni. Tutto ruota attorno alle decisioni della Federvolley, l’organo di governo della pallavolo italiana. In programma c’è la gara1 dei quarti di finali il prossimo domenica alle 20.30, in cui la Igor Novara dovrebbe affrontare il Chieri. Tuttavia, è probabile che l’incontro venga rinviato, anche se al momento non è stata ancora emessa alcuna comunicazione ufficiale. Nel frattempo, il Chieri si è reso disponibile a posticipare l’incontro in segno di rispetto per la tragica perdita di Julia Ituma.



La morte improvvisa e tragica di Julia ha colpito profondamente il mondo dello sport, lasciando atlete, dirigenti e appassionati di pallavolo in lutto. Julia era una giovane talentuosa atleta che aveva un futuro promettente davanti a sé. La sua morte ha messo in evidenza l’importanza della salute mentale e del benessere degli atleti, evidenziando l’importanza di un adeguato sostegno psicologico e di un ambiente sportivo sano. In questo momento di dolore, il mondo dello sport si unisce per ricordare Julia Ituma e per offrire il proprio supporto a chi è stato colpito da questa tragica perdita.