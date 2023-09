Sondaggi, per Giorgia Meloni è arrivato il giorno nero

L’attuale panorama politico italiano sta registrando un’onda di crescente malcontento tra gli elettori. Il clima di sfiducia emerge chiaramente dai recenti dati di EuromediaResearch. La fiducia nel governo Meloni e nell’operato della sua maggioranza sta evidenziando crepe significative.



Soltanto il 30,1% degli intervistati ha espresso fiducia nell’azione del governo contro l’inflazione e il caro prezzi. In contrasto, un significativo 61,6% ha manifestato scetticismo o aperta sfiducia nelle capacità dell’attuale esecutivo di affrontare il tema dell’inflazione.



Ancora più preoccupante per il governo è il calo degli indici di fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio e dell’Esecutivo stesso: Giorgia Meloni ha visto scendere la sua approvazione al 37,5%, mentre la fiducia nell’intero Esecutivo è al 34,6%. Questi dati rappresentano una perdita di quasi 3 punti percentuali rispetto a luglio.



Il partito di Meloni, Fratelli d’Italia, ha subito una leggera flessione, attestandosi al 26,5%. Parallelamente, la Lega di Matteo Salvini ha guadagnato terreno, raggiungendo il 10,5%.



È interessante notare come, nonostante la percezione di instabilità, il 45,2% degli intervistati consideri ancora stabile il governo. Tuttavia, c’è un crescente 43,5% che ritiene che vi siano tensioni all’interno dell’esecutivo, un dato in aumento dell’8,9% rispetto ai mesi precedenti.



Questi numeri indicano una possibile frattura all’interno dell’elettorato della Maggioranza. Da una parte, ci sono coloro che vedono la necessità di una leadership forte e decisa; dall’altra, coloro che sentono di non essere rappresentati e che sono insoddisfatti dei risultati ottenuti.



Questi dati, combinati con le tensioni economiche e sociali del Paese, suggeriscono che l’Italia potrebbe trovarsi di fronte a un periodo politico turbolento, con una campagna elettorale che si preannuncia intensa e combattuta.