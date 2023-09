Sondaggi politici, effetto boomerang per la Meloni dopo l’estate: tutti i numeri

Brutte notizie per Giorgia Meloni e per il suo partito FdI dagli ultimi sondaggi politici. Secondo la rilevazione effettuata il 4 settembre dall’istituto Swg per il tg di La7 di Enrico Mentana, a pesare sul consistente calo di Fratelli d’Italia sarebbero stati diversi fattori: dal superbonus al reddito di cittadinanza, passando dal salario minimo e dai casi De Angelis e Vannacci.

Sondaggi politici: cala il partito della Meloni FdI

Dunque, secondo gli ultimi sondaggi politici di Swg, il partito della Meloni cala addirittura dell’1,2% dall’ultima rilevazione effettuata il 31 luglio, precipitando al 28,2%. certo, FdI resta sempre la prima forza politica italiana, con più di 8 punti di vantaggio sul Pd di Elly Schlein, dato stabile al 20,1%. Ma il segnale che qualcosa non funziona più è evidente.

I sondaggi politici Swg mettono inoltre in allarme non solo FdI, ma l’intero centrodestra. La Lega di Matteo Salvini lascia sul terreno lo 0,3% e ora è ferma al 9,4%. Stessa cosa per Forza Italia del fu Silvio Berlusconi che perde ben lo 0,8%, attestandosi su un poco confortevole 6,4%. Giorgia Meloni deve quindi cominciare a farsi qualche conto e a preoccuparsi per l’eventuale tenuta dell’esecutivo.