Brutte notizie per il partito di Giorgia Meloni. Secondo gli ultimi sondaggi politici, infatti, dopo mesi di navigazione con il vento in poppa a seguito delle elezioni del 25 settembre, Fratelli d’Italia è dato in calo di alcuni punti percentuali. Una notizia che sicuramente non fa piacere al presidente del Consiglio che negli ultimi mesi aveva visto schizzare le preferenze in favore del suo partito ben sopra il tetto del 30%. Ora però la prima Supermedia Agi-Youtrend del 2023 rappresenta una doccia fredda per i meloniani. Ecco tutti i numeri delle diverse forze politiche.

Il dato più importante che emerge dai sondaggi politici Agi-Youtrend, pubblicati il 20 gennaio 2023, è che Fratelli d’Italia scende sotto al 30% nelle preferenze degli elettori italiani, per la precisione al 29,6%. Il calo rispetto alla settimana precedente è dello 0,7%, il più alto tra tutti i partiti. Questo crollo, scrive l’Agi, potrebbe essere stato causato dal “brusco aumento del costo dei carburanti”, verificatosi a causa della mancata conferma del taglio delle accise deciso da Palazzo Chigi. “Si tratta della prima inversione di tendenza da molti mesi a questa parte per quanto riguarda FdI”, precisa l’agenzia di stampa.

I risultati dei sondaggi politici di tutte le altre forze politiche

Nel complesso, dunque, la coalizione di centrodestra, formata da FdI, Lega e Forza Italia, perde lo 0,8%. Calo quasi tutto da mettere in conto ai meloniani. Il partito di Matteo lascia sul terreno lo 0,1%, attestandosi a quota 8,9%. Quello di Silvio Berlusconi, invece, guadagna la stessa cifra, raggiungendo il 7% tondo. Tra le altre forze politiche che siedono in Parlamento, solo il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi fa registrare un segno posiitivo, passando dal 7,9 all’8%.

Se Giorgia Meloni piange, il centrosinistra di certo non ride. Prosegue infatti inesorabile la caduta del Partito Democratico che perde un altro 0,2% scendendo al 15,8% nelle preferenze degli italiani. Va meglio il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che, pur perdendo lo 0,1%, si conferma seconda forza politica italiana con il 17,5%. L’alleanza Verdi-Sinistra perde lo 0,3%, forse a causa del caso Soumahoro, fermandosi al 3,1%, mentre Più Europa di Emma Bonino è data al 2,6%. In totale la coalizione di centrosinistra raggranella dunque solo un misero 22%. Infine, tra tutti gli altri partiti che non sono riusciti ad entrare in Parlamento, il migliore è Italexit di Gianluigi Paragone con il 2,3%.

