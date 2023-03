Sondaggi politici: Schlein prova la rimonta su Meloni

Arrivano brutte notizie per Giorgia Meloni e buone invece per Elly Schlein dagli ultimi sondaggi politici effettuati dall’istituto Swg. Il partito del premier, Fratelli d’Italia, fa infatti registrare l’ennesima flessione delle ultime settimane. Mentre quello della neo segretaria dem si conferma in buona forma. Dietro le due forze politiche principali si piazza il M5S di Giuseppe Conte. Mentre la Lega di Matteo Salvini e il Terzo Polo del duo formato da Carlo Calenda e Matteo Renzi viaggiano appaiati.

Schlein rimonta su Meloni negli ultimi sondaggi

Risultati abbastanza attesi quelli degli ultimi sondaggi politici targati Swg. Il primo partito italiano resta sempre FdI che però scende sotto la soglia psicologica del 30%. I meloniani perdono lo 0,7% in una sola settimana e si attestano al 29,6%. A questo punto il Pd di Elly Schlein riduce il distacco dalla storica rivale a meno di 10 punti percentuali, restando stabile al 20,4%. Insomma, sembra che la rimonta della Schlein rispetto alla Meloni sia inarrestabile.

Sul terzo gradino del podio dei sondaggi politici Swg, si piazza come già accennato il M5S. Il partito guidato da Giuseppe Conte è dato al 15,6%. Ma stavolta, a differenza delle scorse settimane, non perde consensi ma li guadagna, anche se pochi: più 0,3% per i contiani. Quarte in classifica, appaiati, ci sono la Lega e il Terzo Polo, entrambi dati all’8% tondo. Mentre Forza Italia di Silvo Berlusconi, pur riguadagnando lo 0,1%, resta quinta al 6,5%.