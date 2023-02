“Sono pentito”, la rivelazione di Rocco Casalino

Il responsabile della comunicazione del Movimento cinque stelle si confessa nella trasmissione di Rai 2, “Belve”. Davanti alle domande implacabili di Francesca Fagnani, Rocco Casalino dichiara: “Sono pentito di non essermi candidato alle ultime politiche”. Non ha potuto dire di no a Giuseppe Conte. Il retroscena dai filmati della trasmissione.

Rocco Casalino a Belve: “Sono pentito di non essermi candidato”

“La mia candidatura alle politiche? Sono pentito di non aver partecipato”. Esordisce così Rocco Casalino alla prima domanda tagliente sulla sua carriera politica. Fagnani insiste sui motivi della sua mancata candidatura.

E lui, alla fine, dopo qualche battuta, risponde: “L’ho fatto per il bene di Conte e del movimento”. Pausa e poi: “Ma mi sono pentito”. Lo ha fatto perché non si è sentito sostenuto dal movimento o perché Conte non voleva? Chiede Fagnani. E Casalino replica: “Conte mi ha detto scegli tu, ma è meglio se resti nella comunicazione”.

Quanto deve Giuseppe Conte, l’uomo che ha annunciato il lockdown e che ha comunicato con gli italiani terrorizzati durante la prima ondata del Covid? “Quanto mi deve Conte? Parte della mia vanità direbbe che ci sono io dietro ma non è così”. E quando gli viene chiesto se oggi si sente abbandonato da Conte, dichiara: “Non mi sento abbandonato. Ha un ruolo diverso ma la sua comunicazione la curo ancora. Non c’è stato nessun allontanamento”.

