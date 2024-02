“Una strage di donne e bambini”, i ritrovamenti macabri svelano un’atroce verità. È stato lui

Una orribile strage ha auto luogo in Canada. Prima è stato rinvenuto il cadavere di una donna in un fossato che costeggia una strada. Poche ore dopo un’altra terrificante scoperta: tre bambini morti all’interno di una automobile data alle fiamme che si trovava ad alcuni chilometri di distanza dal corpo della donna. La scoperta è avvenuta nei dintorni della città di Carman, a sud-ovest di Winnipeg, capoluogo della provincia canadese di Manitoba. La polizia locale ha arrestato un uomo di 29 anni ritenuto il possibile killer. A casa sua è stato rinvenuto anche un cadavere di un’altra donna.

Le indagini sulla strage di Carman

Il giallo ha avuto inizio domenica mattina intorno alle 7.30 quando qualcuno ha avvertito la polizia della presenza di un cadavere in un fossato. Trascorse circa due ore e mezza, verso le 10, una nuova chiamata ha segnalato un veicolo in fiamme a circa 70 chilometri di distanza. All’arrivo dei soccorsi un uomo aveva già tirato fuori dall’auto i corpi ormai senza vita dei tre bambini.

A quel punto la polizia ha arrestato il 29enne che si trovava nella stessa automobile dove sono morti i piccoli. L’uomo è accusato del loro omicidio e anche di quello delle due donne. Secondo i primi riscontri, tutte e cinque le morti sarebbero collegate tra loro, anche se avvenute in eventi separati. Al momento, però, gli inquirenti non hanno rivelato il nome del sospettato. Ma hanno confermato che avesse un legame di parentela con le vittime. “Essendo cresciuto a Carman, e con molti contatti ancora nella zona, sono scioccato e rattristato dalla notizia”, commenta così questa terribile vicenda il sindaco di Winnipeg Scott Gillingham.

