L‘attrice Emmanuelle Debever, 60 anni, si è suicidata lanciandosi nella Senna lo scorso 7 dicembre. La notizia è stata diffusa oggi dai media. Il giorno del suo suicidio andava in onda una trasmissione francese sulle accuse di stupro all’iconico attore Gérard Depardieu. Proprio l’attrice aveva denunciato l’attore per averla violentata sul set del film in cui lavorarono insieme, lo storico-biografico “Danton” del 1983.

Depardieu e Debever sul set di Danton

Le accuse a Depardieu

La notizia della morte per suicidio di Debever è stata data su “X” dall’Institut national de l’audiovisuel (Ina):