Nel cast della prossima edizione de L’isola dei famosi dovrebbe esserci anche Cristina Scuccia. La donna è nota al grande pubblico come Suor Cristina, vincitrice del talent show di Rai 2 The Voice quando vestiva ancora l’abito monacale. La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente. Ma l’indiscrezione pubblicata da TvBlog sembra essere più che fondata. Il sito di gossip fa anche i nomi degli altri possibili concorrenti. E così i fan iniziano già a discuterne sui social.

Suor Cristina a L’isola dei famosi

Secondo quanto si apprende, L’isola dei famosi dovrebbe tornare in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 3 aprile. La conduzione dello show dovrebbe essere affidata ad Ilary Blasi, la ex moglie di Francesco Totti. Secondo TvBlog, oltre a Suor Crisitina, alias Cristina Scuccia, dovrebbero partecipare al reality anche Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Pamela Camessa, Luca Di Carlo, Marco Predolin e Corinne Clery. I commentatori che affiancheranno in studio la Blasi dovrebbero invece essere la confermata Vladimir Luxuria e il conduttore Enrico Papi.

Dunque, secondo TvBlog, la 32enne Cristina Scuccia parteciperà all’edizione 2023 de L’isola dei famosi che si svolgerà in Honduras. Attualmente la ex Suor Cristina si è trasferita in Spagna dove svolge il mestiere di cameriera. Ma quando le è stato proposto di partecipare al suo primo reality show, la vincitrice di The Voice, scoperta da J-Ax, non ha avuto la forza di rifiutare.

L’intervista di Cristina Scuccia a Verissimo

“Dio non l’ho mai messo in discussione, Suor Cristina è dentro di me, quello che sono oggi lo devo a lei. – aveva confessato nel novembre scorso, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo – È stato complesso, difficile. Oggi ho il sorriso, ancora più forte di prima, credo ancora di più nella vita, in Dio, la fede non è andata via. Sono stati 15 anni di vita religiosa, sono stati gli anni più belli della mia vita, che mi ha fatto crescere tantissimo, è stato però un cambiamento mio, una crescita.

Ho fatto questa scelta quando avevo 19 anni, quando ho incontrato le Suore Orsoline. Mia madre mi propose di interpretare il ruolo di Suor Rosa, colei che ha fondato la congregazione, nel musical per il centenario della nascita della congregazione. All’inizio non volevo saperne, poi ho accettato. Sono scelte coraggiose quelle che ho fatto, ho seguito il mio cuore. Ora vivo in Spagna e faccio la cameriera. Credo sempre nell’amore, non è una cosa che stiamo considerando adesso, non è la mia priorità al momento. Bisogna curarsi, amarsi, prima di riuscire ad amare gli altri”.

