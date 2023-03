Superbonus: in arrivo una soluzione rapida per i crediti in scadenza

Più tempo a chi non è riuscito a cedere i crediti del Superbonus maturati nel 2022. E’ questa la soluzione rapida per i crediti in scadenza a cui starebbe pensando il governo, per consentire a coloro che l’anno passato hanno maturato dei crediti edilizi, che però di fatto si trovano attualmente bloccati nell’iter di approvazione in banca. E che si ritrovano dietro l’angolo la scadenza del 31 marzo, data entro la quale la cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, pena la decadenza. Come ha riportato il quotidiano Huffpost, aprendo adesso una nuova pratica di cessione in banca, non ci sarebbero i tempi tecnici per la verifica e la successiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il termine fissato dalla legge, e non prorogabile. Per questo, secondo quanto si apprende, con un comunicato legge il governo consentirà di iscrivere il credito sulla piattaforma dell’Agenzia fin dal momento in cui viene preso in carica dalla banca.

La soluzione rapida per i crediti in scadenza era stata individuata nei giorni scorsi dal relatore del dl sulla cessione dei crediti, Andrea de Bertoldi (Fratelli D’italia), soddisfatto delle aperture del governo anche su edilizia libera, sismabonus e case popolari. “Apprezzo che il governo abbia dato disponibilità sui temi di questi mesi, dalla cessione dei crediti al sismabonus, dall’edilizia libera alle case popolari e le Onlus”- ha detto proprio de Bertoldi dopo la riunione tenuta al Mef oggi, durante la quale, ha spiegato de Bertoldi -, “abbiamo avuto un sufficiente riscontro e quindi ci potranno essere riscontri positivi, anche trasversali alle forze politiche nelle prossime settimane”.

Secondo le indiscrezioni, il governo sarebbe pronto, attraverso un comunicato legge, a dare parere favorevole alla soluzione individuata, che consente di iscrivere il credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate fin dal momento in cui viene preso in carica dalla banca. In pratica, la cessione potrebbe esser comunicata al fisco anche se non è ancora stata perfezionata la sua vendita alla banca.





