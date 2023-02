Terremoto in Turchia, un italiano tra i dispersi

Secondo le autorità turche, potrebbe esserci un cittadino italiano tra le vittime del terremoto al confine tra l’Anatolia e la Siria. La persona che al momento risulta scomparsa si chiama Angelo Zen e risiedeva nell’albergo interamente distrutto dalle scosse di magnitudo 7.8. I suoi famigliari lo cercano dal 5 febbraio e non riescono a contattarlo al telefono. Antonio Tajani, ministro degli Esteri ha dichiarato al Tg3: “Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia”.

Angelo Zen

Terremoto in Turchia, chi è l’italiano disperso

Angelo Zen ha 50 anni ed è originario di Saronno, in provincia di Varese. I suoi famigliari risiedono tra Vicenza e Venezia e sono in contatto costante con la Farnesina. Zen è un tecnico specializzato in macchinari per l’oreficeria. L’ultimo contatto con la famiglia risale a domenica, poco prima della tragedia. Zen aveva abitato per molti anni a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza, dove abita ancora uno dei suoi figli. Successivamente il tecnico si è trasferito a Martellago, in provincia di Venezia, insieme alla moglie.

