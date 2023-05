Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei, a ovest di Napoli. Lo comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma si è verificato alle 4.28 ad una profondità di 3 chilometri. L’epicentro è stato a 4 chilometri da Pozzuoli e a 10 chilometri da Napoli.

La zona dei Campi Flegrei è stata colpita da numerose scosse sismiche per diversi mesi, e solo nel periodo compreso tra marzo e aprile si sono verificati ben 612 terremoti. Tuttavia, il 94% di questi terremoti ha avuto una magnitudo inferiore a un grado secondo i dati dell’Osservatorio Vesuviano. Il 5% ha avuto una magnitudo inferiore a due gradi, mentre solo l’1% ha avuto un’intensità superiore.



Giuseppe Mastrolorenzo, vulcanologo e primo ricercatore dell’Ingv nonché autore di numerosi studi di rilievo internazionale sul bradisismo dei Campi Flegrei, ha spiegato che la percezione delle scosse sismiche da parte della popolazione e l’impatto sono diversi rispetto ad altri terremoti. Ciò è dovuto soprattutto all’ipocentro poco profondo. Infatti, una scossa di 3,5 gradi nella zona appenninica dell’Umbria o dell’Abruzzo è avvertita in modo meno forte rispetto a una di magnitudo simile a Pozzuoli, come quella del marzo 2022. Anche la scossa sismica di quest’anno durante la Pasquetta è stata importante, con una magnitudo di 2,7.