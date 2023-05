Ondata di maltempo in Italia, allerte rosse e nubifragi sparsi

Un’ondata di maltempo su tutta l’Italia. Previsioni pessime da lunedì 8 a mercoledì 10 maggio. Dopo un weekend che in molte regioni d’Italia ha avuto il sapore dell’estate, torna una pesante ondata di maltempo diffuso. Già da questa mattina le regioni settentrionali sono state colpite dall’addensarsi di nubi e temporali. Le previsioni del sito IlMeteo.it evidenziano il passaggio di un primo ciclone che destabilizzerà non poco l’atmosfera, specie al Nord Est, nelle regioni del Centro e sulle due Isole Maggiori. Le condizioni avverse proseguiranno su tutto lo Stivale almeno fino a mercoledì 10 maggio.

>>>>>Murgia: “Vado a vivere con la mia famiglia allargata”

Ondata di maltempo su tutta l’Italia

Arriva l’ondata di maltempo su tutta l’Italia

Rischio nubifragi, temporali, allerte rosse e generale calo di temperature. Il ciclone che sta portando un’ondata di maltempo su tutta l’Italia. Una serie di perturbazioni condizioneranno il meteo, in maniera diffusa su tutto il Paese, almeno fino a mercoledì. Al Sud forte il rischio di mareggiate. Da questa mattina si addensano nubi Al Nord, al Centro e al Sud Italia. Temporali forti già a Nordest, nelle regioni del Centro e delle Isole maggiori. Nel pomeriggio arrivano le piogge anche al Sud.

I giorni di massima allerta, però, saranno domani e dopodomani, martedì 9 e mercoledì 10 maggio. Arriverà, infatti, un vortice di freddo polare dalla Scandinavia che porterà in picchiata le temperature su tutto il bacino del Mediterraneo. Le regioni costiere valutano in queste ore le allerte rosse, perché in passato i vortici polari hanno causato cicloni e mareggiate molto vicini alle coste.

E poi i nubifragi, che daranno il via anche a locali grandinate. Dopo i primi fenomeni intensi, è possibile che gran parte dell’Italia resterà sotto la pioggia anche per il resto della settimana.