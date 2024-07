Tesla choc: “Le auto pulite sono una sporca bugia!”. In centinaia assaltano la fabbrica di Elon Musk (VIDEO)

Momenti di confusione e paura si sono susseguiti stamattina e per tutta la giornata presso uno dei principali siti di produzione di automobili elettriche Tesla in Europa, situato a Grunheide, vicino a Berlino. Non si è trattato di una semplice protesta, ma di un vero e proprio atto di guerriglia organizzata. Centinaia di manifestanti, appartenenti al movimento ambientalista Robin Hood, si sono diretti verso lo stabilimento con intenzioni bellicose. Molti di loro, vestiti di nero e con i volti coperti, hanno creato un’atmosfera di tensione già dalle prime ore del mattino.

Leggi anche: È vero che le auto elettriche soffrono il caldo? Come “salvare” la batteria in estate

Gli attivisti hanno tentato di superare i confini del sito industriale, ma sono stati prontamente respinti dalle forze di polizia. La situazione è degenerata quando i manifestanti si sono divisi: alcuni sono riusciti a entrare nel perimetro della fabbrica, mentre altri si sono dispersi nei boschi circostanti, apparentemente con l’intento di bloccare i percorsi di accesso al sito.

Gli scontri tra polizia e manifestanti

Le Forze dell’Ordine e i manifestanti sono entrati in collisione, con scontri violenti che hanno portato al ferimento di una ragazza e di tre agenti, tutti bisognosi di assistenza medica. Mentre a Grunheide la situazione era esplosiva, a Berlino, nei pressi del centro commerciale Mall of Berlin dove si trova un punto vendita Tesla, altri attivisti hanno inscenato una protesta rumorosa con urla e striscioni. Tra questi, uno recitava: “Le auto pulite sono una sporca bugia.”

È significativo che tali accuse e conseguenti proteste provengano dagli ambientalisti stessi. Questo sembra suggerire che il “progetto auto elettrica” stia fallendo. Molti hanno ormai compreso che questi veicoli non rappresentano il toccasana che per anni le case produttrici e le istituzioni hanno promesso. La disillusione è palpabile e l’era delle auto elettriche potrebbe durare molto meno di quanto si pensasse, come conferma il calo generalizzato delle vendite un po’ ovunque.