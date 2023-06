The Borderline, bufera social su Luca Bizzarri che sbotta: “Non ho difeso nessuno”

Nuova bufera social su Luca Bizzarri. Il comico non è certo nuovo a queste polemiche in rete. Stavolta a far esplodere la rabbia degli utenti è stata la sua presa di posizione sull’incidente stradale di Casal Palocco, provocato dagli youtuber The Borderline a bordo di una Lamborghini. L’auto guidata da uno di loro a 110 km all’ora ha preso in pieno una Smart, uccidendo sul colpo un bambino di cinque anni. Ma Bizzarri non ci sta e sbotta.

Leggi anche: Incidente in Lamborghini, la testimonianza agghiacciante: “Ridevano e facevano video dopo l’incidente”

The Borderline: bufera social su Luca Bizzarri

È proprio Luca Bizzarri a dare il via alle polemiche decidendo di replicare al collaboratore del quotidiano Il Giornale Francesco Giubilei che aveva scritto: “Cinque youtuber hanno noleggiato una Lamborghini alternandosi 50 ore al volante per una sfida video social conclusasi con un incidente in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni. Sono i nostri tempi: ostentare, essere sopra le righe, dimostrare chissà che per un pugno di like in più”. Questa la risposta del comico: “Scusi ma lei sa le dinamiche dell’incidente? Perché l’unica ostentazione che vedo qui, fino ad ora, è la sua: sta dando un giudizio su un incidente le cui dinamiche ancora non si sanno. Non starà mica cercando facile consenso su una tragedia, vero?”. Parole che sono suonate come una difesa dei The Borderline.

Leggi anche: Incidente Casal Palocco, il commovente messaggio del padre al figlio morto: “Volevo dirti una cosa”

“Complimenti, continui a difenderli, chi guidava ha ucciso un bambino di cinque anni mettendosi al volante drogato per fare una ‘challenge’ sui social. Questi non sono youtuber ma criminali”, ribatte però Giubilei. “Non ho difeso nessuno, genietto. – si stizzisce allora Luca Bizzarri – E se colpevoli avranno la punizione che meritano. Poi c’è chi per quattro like che gli aiutino la carriera fa lo sciacallo dall’alto della sua purezza su una tragedia, per quelli la punizione è la loro stessa ridicola posizione sociale”.