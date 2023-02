Thomas Bricca, gli amici pubblicano foto e nomi dei presunti killer

Gli amici di Thomas Bricca, il 18enne ucciso ad Alatri, stanno condividendo sui social lo stesso identico post: la foto di quelli che secondo loro sono i responsabili dell’omicidio, accompagnata da scritte come: “La corsa sta per finire”, “Morirete tutti”. E ancora: “Adesso ammazzate anche me infami. Il silenzio non risolverà nulla. Tutti devono parlare” e “spero che quei bastardi non vadano in mano a una giustizia che non fa giustizia”. Le forze dell’ordine hanno il timore che le minacce diventino azioni concrete e che i ragazzi decidano di farsi giustizia da soli.

E così arriva l’appello del sindaco di Alatri “di abbassare i toni e di confidare nella giustizia”. “Le istituzioni devono intervenire, facendo le indagini e consegnando i responsabili alla giustizia”, ha proseguito Maurizio Cianfrocca. “Questa mattina ho incontrato tanti studenti per tranquillizzarli”, racconta il sindaco. “Ognuno si assumerà le proprie responsabilità”.

Gli amici di Thomas annunciano comunque una manifestazione per il 3 febbraio “con o senza autorizzazione”. “Non dobbiamo né distruggere né fare casino: chi vuole partecipare bene, più siamo meglio è non ce ne frega niente delle guardie o del sindaco”, scrive sui social Omar, uno degli amici più intimi del 18enne ucciso. “Non ci serve la protezione di nessuno perché nessuno ha protetto Thomas” – continua il ragazzo determinato a “salutarlo in pace” assieme alla “brava gente” che vorrà raccogliere l’appello. “Vogliamo che ci sente”, ha concluso.