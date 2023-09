TikTok, muore a 14 anni per colpa di un’assurda sfida

Morto ad appena 14 anni per colpa di una assurda sfida su TikTok. Lo sfortunato protagonista di questa drammatica vicenda è un ragazzino che abitava nello Stato americano del Massachussets. Il giovane, che si chiamava Harris Wolobah, ha deciso di partecipare ad una delle sfide che vanno più di moda sul social network. Si tratta della ‘One chip challenge’ che consiste nel mangiare la patatina più piccante al mondo e resistere il più a lungo possibile senza bere. Anche se la conferma ufficiale ancora non è arrivata, la famiglia del ragazzo morto e i media locali sono convinti che la colpa della tragedia sia stata proprio dello snack speziato.

La sfida della patatina piccante su TikTok

Tornano dunque sotto processo TikTok e le sue pericolosissime sfide che già in passato si sono trasformate in tragedia. La sfida di mangiare le piccantisisme patatine prodotte da Paqui aveva già provocato malori, nausee, svenimenti e problemi respiratori ai giovani partecipanti. Per questo in molti sono convinti che sia stata proprio una patatina piccante ad uccidere Harris Wolobah.

Secondo quanto si apprende, il giovane si è sentito male a scuola, accusando dolori fortissimi allo stomaco subito dopo aver ingerito una patatina piccante, come richiesto dalla sfida su TikTok. La madre lo aveva riportato a casa e le sue condizioni sembravano inizialmente migliorare. Salvo poi peggiorare di colpo e portarlo alla morte.