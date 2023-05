Tragedia sulle strade: grave incidente stradale sulla Statale 90 miete tre vittime

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la statale 90, all’altezza di Troia, nel foggiano. Il terribile incidente ha portato alla perdita di tre vite, secondo le ultime notizie.



Secondo le prime informazioni, l’incidente ha coinvolto un’auto e due moto. Ancora non si hanno dettagli precisi sulla dinamica dell’incidente, ma si presume che la collisione tra i tre veicoli abbia causato le fatalità.



Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le operazioni di soccorso e recupero sono in corso, con l’obiettivo principale di garantire la sicurezza dell’area e di assistere eventuali sopravvissuti.



L’identità delle vittime non è ancora stata resa nota, né si conosce lo stato di salute degli eventuali feriti. Tuttavia, è certo che la comunità di Foggiano è in lutto per la tragica perdita.



La Statale 90 è nota per essere una strada trafficata e a volte pericolosa. Questo incidente riporta in primo piano la questione della sicurezza stradale, e in particolare dell’importanza del rispetto delle norme di sicurezza e della prudenza alla guida.