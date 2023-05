Grave incidente stradale a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara in Toscana. Da quanto si apprende uno scuolabus si sarebbe ribaltato per motivi ancora da chiarire. A bordo, oltre al conducente, c’erano circa 20 bambini, alcuni dei quali sono rimasti feriti.

Leggi anche: Tragedia sulle strade: grave incidente stradale sulla Statale 90 miete tre vittime

Non si conoscono ancora le condizioni dei bambini rimasti feriti nell’incidente stradale che ha coinvolto uno scuolabus a Pontremoli, in Toscana. Sul luogo del sinistro si sono già recate due squadre e due elicotteri dei vigili del fuoco. Il mezzo ribaltato era della società Autolinee Toscane. L’incidente si è verificato sulla strada statale 37. Dei 20 passeggeri del bus uscito fuori strada in provincia di Massa Carrara, tra Pontremoli e Zeri, 19 sono già tutti fuori dal veicolo, una persona è invece incastrata. Tra i 19 alcuni avrebbero contusioni.

Leggi anche: Tragico incidente stradale a Vigevano: Clarissa perde la vita a cinque anni