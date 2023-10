"È proprio il dottore, lo abbiamo trovato! Lucio è morto”, scoperta shock. Era uscito con il figlio, ritrovato il cadavere

La speranza di trovarlo vivo si è dissolta nel dolore per la famiglia del dottor Lucio Petronio, il quale è stato purtroppo trovato morto dopo quattro giorni di angoscianti ricerche. Il medico, originario di Lecce e noto per la sua precedente carriera di dirigente nel centro di igiene mentale della città, aveva scelto di trascorrere del tempo immerso nella natura del Parco del Pollino, in Calabria, una delle sue passioni.

Lucio Petronio, il medico era scomparso durante un trekking

Le ricerche sono state avviate venerdì 6 ottobre, quando Lucio Petronio è scomparso durante un’escursione in montagna insieme a suo figlio. La tragica scoperta del corpo è avvenuta nella giornata del 10 ottobre, gettando la sua famiglia nel dolore e la comunità nella tristezza.

Il 70enne appassionato di escursioni è stato trovato morto in un torrente nei pressi del Santuario di Madonna di Pollino. Secondo le informazioni fornite dal Quotidiano di Puglia, il figlio del dottor Petronio, incapace di ritrovare il padre durante l’avventura, ha lanciato immediatamente l’allarme. Da quel momento, le forze dell’ordine e i soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria hanno lavorato instancabilmente per cercare l’uomo disperso.