La morte assurda di Matteo, accompagna la fidanzata a vedere una casa: quello che è successo è terribile Cronaca

Una morte veramente assurda quella toccata in sorte ad un ragazzo di appena 22 anni. Matteo Battaglia, questo il nome della vittima è morto infatti a causa del crollo di un sottotetto mentre stava accompagnando la sua ragazza a visitare una casa d prendere in affitto. L’inspiegabile tragedia è avvenuta tre giorni fa a Catania. I soccorsi sono stati immediati ma, nonostante il ricovero d’urgenza in ospedale, dopo due giorni Matteo non ce l’ha fatta.

Leggi anche: Morto all’improvviso lo chef volto noto della tv: le cause del decesso Matteo Battaglia morto in modo assurdo a Catania Ma come si fa a morire in questo modo? È quello che si stanno chiedendo disperati in queste ore i familiari e gli amici di Matteo Battaglia, lo sfortunatissimo ragazzo di Catania morto per il crollo di un sottotetto. A colpire l’opinione pubblica è proprio il fatto che in quella abitazione il giovane non ci abitasse nemmeno, ma si trovasse lì soltanto per caso mentre accompagnava la sua ragazza. Secondo quanto si apprende, Matteo Battaglia sarebbe sprofondato per tre metri, schiacciato dl sottotetto della casa di Catania che gli è crollato sulla testa. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale Guzzardi di Vittoria. E poi, data la sua situazione clinica disperata, trasferito subito al Garibaldi di Catania dove purtroppo è morto.

Moltissimi i messaggi di condoglianze giunti via social alla famiglia di Matteo Battaglia, pubblicati da amici dello sfortunatissimo ragazzo, oppure da semplici cittadini. “Un’altra vita strappata con tanta ingiustizia. Non ci sono parole e non ci saranno mai. Non doveva andare così… e basta. Condoglianze a tutta la famiglia”, si legge ad esempio in uno di questi. Intanto la procura del capoluogo etneo ha aperto un’indagine per cercare di capire a chi siano da ascrivere le responsabilità di questa tragedia che ha sconvolto un’intera città.

Leggi anche: Aereo si schianta sul tetto di una casa in Oregon: morto un italiano