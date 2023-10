Aereo si schianta sul tetto di una casa in Oregon: morto un italiano Cronaca

Sono due le vittime di un incidente aereo verificatosi negli Stati Uniti. Una di loro risulta essere un giovane italiano. Ferito anche un terzo occupante del piccolo velivolo che si è schiantato sul tetto di una casa a Newberg, a circa 23 miglia a sud-ovest di Portland, nello Stato dell’Oregon.

Leggi anche: Guasto ai motori, aereo per Bologna si blocca: cosa è successo Incidente aereo in Oregon: morto un italiano Il cittadino italiano rimasto vittima dell’incidente aereo in Oregon si chiamava Michele Cavallotti. Aveva soltanto 22 anni. Era originario di Crema e il suo sogno era diventare un pilota. I vigili del fuoco della Tualatin Valley, dove è precipitato il velivolo, hanno riferito su Facebook che diversi testimoni hanno chiamato il numero di emergenza 911 segnalando di aver visto un piccolo aereo perdere quota e precipitare a spirale verso terra per poi schiantarsi. Una parte dell’aereo protagonista di questo drammatico incidente è stata poi ritrovata all’interno di una casa. Mentre gli altri pezzi erano sparsi in giardino. Entrambe le vittime e il ferito si trovavano ancora all’interno del velivolo. Ma per il giovane italiano Michele Cavallotti e per un’altra persona purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Ora le indagini delle autorità dell’Oregon dovranno stabilire quali siano state le cause che hanno provocato l’incidente aereo in cui ha perso la vita anche il cittadino italiano. Il 22enne Michele Cavallotti che, come già accennato, stava studiando da pilota, si trovava su un velivolo della Hillsboro Flight Academy. Al momento comunque non si esclude alcuna ipotesi. Anche se quella più probabile sembra essere legata ad un malfunzionamento del piccolo e non ad un eventuale malore del pilota. Sempre nella giornata di oggi, si sono vissuti in Italia momenti di apprensione all’aeroporto di Catania tra i passeggeri e l’equipaggio di un Boeing della compagnia low cost Ryanair in partenza per Bologna. Un guasto ai motori che ha poi finito per rallentare tutte le partenze dallo scalo siciliano.

