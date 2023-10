Guasto ai motori, aereo per Bologna si blocca: cosa è successo

Momenti di apprensione si sono vissuti all’aeroporto di Catania tra i passeggeri e l’equipaggio di un Boeing della compagnia low cost Ryanair in partenza per Bologna. Un guasto ai motori che ha poi finito per rallentare tutte le partenze dallo scalo siciliano.

Guasto a un Boeing Ryanair all’aeroporto di Catania

Il comandante del Boeing ha comunicato l’avaria durante la fase di rullaggio, poco prima del decollo. L’aereo della compagnia Ryanair con a bordo oltre cento passeggeri si è quindi fermato in pista per attendere che i mezzi di servizio dell’aeroporto di Catania lo trainassero in un parcheggio.

L’operazione di spostamento del Boeing della compagnia Ryanair dalla pista dell’aeroporto di Catania ha richiesto diverso tempo. Come logico in questi casi, sono scattate tutte le procedure d’emergenza, anche se non è stato necessario intervenire direttamente sull’aereo. I passeggeri sono scesi ordinatamente dal velivolo guasto per essere imbarcati su un nuovo aereo arrivato in mattinata nel capoluogo etneo. L’imprevisto ha causato grossi disagi anche ad altri sette voli in arrivo: cinque sono stati dirottati a Palermo (quelli provenienti da Istanbul, Milano, Varsavia, Parigi e Vienna). Altri due a Lamezia Terme.

