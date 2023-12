Gravissimo incidente nella provincia di Taranto. Un bus scolastico carico di studenti di una scuola superiore si è schiantato contro un trattore. Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale 48 che collega Crispiano a Massafra. ll violentissimo impatto ha provocato lo sfondamento del parabrezza e di un vetro laterale del bus mentre il trattore è stato completamento distrutto.

Fortunatamente, gli studenti a bordo del bus sono usciti illesi dall’incidente. Nonostante l’impatto, nessuno di loro ha riportato ferite. Sorte differente per il conducente del trattore, trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale. Le condizioni sono apparse sin da subito molto critiche.

Leggi anche: Terribile scontro tra due auto: Noemi Roberti muore a 17 anni, feriti gravemente altri tre

La causa dell’incidente potrebbe essere la condizione del manto stradale

I soccorsi sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente e hanno fornito assistenza al conducente del trattore. Nel frattempo, sono state avviate le indagini per comprendere le dinamiche esatte dell’incidente: si ipotizza che le condizioni metereologiche e lo stato della strada possano aver contribuito a questo tragico evento.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Massafra, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

Leggi anche: Tir blocca furgone portavalori in autostrada, paura e spari: rapinatori in fuga