Tregua fiscale, arriva la proroga: il calendario delle nuove scadenze e cosa bisogna fare

Arriva la proroga per la tregua fiscale. Ecco cosa fare e quali sono le nuove scadenze. È possibile avere più tempo a disposizione per accedere a un ravvedimento speciale e alla sanatoria delle irregolarità formali. La prima proroga è nel Decreto Bollette, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo. La decisione sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il primo effetto è quello di modificare il calendario delle scadenze e i tempi di applicazione.

La tregua fiscale e altre misure prorogate dal governo

Gli adempimenti che hanno beneficiato della proroga dalla scadenza del 31 marzo, ad appena tre giorni dalla scadenza per l’adempimento. C’è tempo fino al 31 ottobre 2023 per versare i 200 euro, o la prima rata di 100 euro, e accedere alla sanatoria degli errori formali, stando alla bozza del DL Bollette in circolazione il secondo appuntamento resta fissato al 31 marzo 2024. Il ravvedimento speciale il termine per il versamento della prima rata passa al 30 settembre 2023, ma il termine ultimo per concludere i pagamenti resta il 20 dicembre 2024 e la tabella di marcia per i versamenti successivi al primo diventa ravvicinata nel 2023.

Nuove date per gli adempimenti fiscali

Gli adempimenti per la tregua fiscale 2023

La Legge di bilancio 2023 include diverse misure riguardanti la tregua fiscale: