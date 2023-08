Forti turbolenze su un volo Delta: numerosi feriti, 11 ricoverati. Le testimonianze: “Panico e sangue in cabina”

Un episodio di forte turbolenza ha interessato il volo Delta 175 da Milano ad Atlanta. Causando il ricovero in ospedale di 11 passeggeri e un numero non ancora definito di feriti. Lo ha confermato la compagnia aerea Delta con sede negli Stati Uniti.

In un comunicato, un portavoce della compagnia ha dichiarato: “I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando. Devono connettersi con i clienti del volo che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta. La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito danni”.

Il volo era partito con 151 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio a bordo. Al momento, non è chiaro il numero totale di persone ferite, oltre alle 11 già portate in ospedale. La gravità delle ferite riportate rimane, al momento, sconosciuta. Saranno necessarie ulteriori indagini per chiarire l’accaduto e per stabilire l’entità dei danni e delle ferite riportate dai passeggeri e dall’equipaggio.

Le testimonianze e la dinamica

Intanto, arrivano le prime testimonianze dei passeggeri che hanno subito l’orrore. In seguito alle prime turbolenze “si sono creati forti sbalzi”. Al punto che “diversi passeggeri hanno sbattuto la testa” in alto e in avanti. Si dovrà chiarire la dinamica esatta e il rispetto delle misure di sicurezza. “Abbiamo visto del sangue e il panico si è diffuso in cabina”

L‘atterraggio di emergenza del volo Delta 175, non sembra essere stato causato da queste tempeste cicloniche. Questa ipotesi è stata scartata sia dalla compagnia aerea che dalla Federal Aviation Administration (FAA), l’organizzazione responsabile della supervisione dell’aviazione civile negli Stati Uniti.