Tragedia sfiorata alle Hawaii. Un tranquillo volo turistico in elicottero sorvolando l’isola di Kauai il 27 febbraio scorso è precipitato. Durante la fase di crociera, omprovvisamente il motore dell’elica dell’elicottero che la stava trasportando si è guastato, smettendo di funzionare.

I riflessi e la probabile lunga esperienza del pilota lo hanno spinto ad avvicinarsi alla spiaggia più vicina, allontanandosi dalle acque ed evitando così l’annegamento nello schianto. Il mezzo è precipitato lungo un tratto remoto di spiaggia sabbiosa. La scena è stata ripresa in un video girato dagli stessi turisti a bordo che volevano semplicemente immortalare il momento dall’alto ma si sono trovati a filmare un incidente aereo.

Leggi anche: Aereo si schianta sull’autostrada e prende fuoco: tutti morti

Aperta un’inchiesta per verificare la dinamica dello schianto

Fortunatamente l’elicottero ha trovato una piccola spiaggia remota raggiungibile solo via mare e quindi completamente sgombra e il pilota è riuscito a scendere sulla sabbia che ha attutito il colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:40 di martedì scorso 27 febbraio a Honopu Beach dove sono intervenuti vigili del fuoco e soccorsi sanitari.

Le autorità locali hanno riferito che il piccolo elicottero aveva a bordo un pilota e quattro passeggeri tra cui uno che ha subito ferite alla schiena. La persona ferita è stata trasportata in elicottero all’aeroporto di Princeville dove erano in attesa i paramedici per il trasporto in ospedale e il ricovero. Gli inquirenti hanno aperto un’indagine per risalire a ciò che ha provocato il guasto e il conseguente spegnimento del motore dell’elica.

In un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, l’azienda dei tour in elicottero ha affermato che il passeggero ferito è stato dimesso dall’ospedale. La dichiarazione afferma inoltre che la società sta collaborando pienamente con tutti i funzionari e le agenzie del governo federale e locale per accertare i fatti e che ha rimosso i detriti del velivolo schiantato.