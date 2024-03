Sta bene? Sta male? È stata male ed ora sta meglio? È vittima di maltrattamenti fisici e psicologici e nessuno ce lo vuole dire?

La vicenda legata a Kate Middleton, ovvero il KateGate, somiglia sempre di più a una puntata di Black Mirror. O, molto più semplicemente, a un lavoro di comunicazione gestito veramente molto male.

La goccia che fa traboccare il vaso della comprensione pubblica è stato il video che mostra una dimagrita ma sorridente Kate, in tenuta campagnola, in compagnia del marito a fare shopping nel negozio dietro casa. Cammina, dunque? Può interagire con le persone? E da quando? E perché, a questo punto, non c’è stato un video pubblico, in diretta, in cui la Principessa spiega cosa le sia accaduto e come sta ora? Non nascondiamoci dietro a una tutela della privacy, a un ipotetico diritto a mantenere alcuni dettagli nella sfera del privato: si rinuncia a quel diritto nel momento in cui si decide di far parte della famiglia reale.

Quando è stata (davvero) ricoverata Kate Middleton

Sono troppe le cose che non tornano in questa narrazione della malattia di Kate (che poi, che malattia è?) e quando poco si sa, molto si pensa. Inutile criticare le teorie complottiste: i primi veri generatori di complottiamo sono gli addetti alla comunicazione di Kensington Palace, che hanno creato un clima di mistero talmente intricato che non può non incentivare la nascita di ipotesi assurde: figli illegittimi, corona in bilico, maltrattamenti di ogni tipo ai danni della principessa, malattie di ogni sorta. Persino un coma, ad un certo punto.

Più passa il tempo, oltretutto, più emergono dettagli che non tornano. In primis, ora, si parla del ricovero del 17 gennaio: Kensington Palace aveva dichiarato che Kate si era sottoposta ad un intervento programmato. Non si sa da quanto fosse programmato, visto che peraltro a dicembre i principi avevano organizzato un tour in Italia a marzo, laddove già avrebbero dovuto sapere che Kate sarebbe stata in convalescenza fino a Pasqua. C’è qualcosa poi che torna ancora meno: il 29 dicembre alle 18.30 un convoglio è partito da Sandringham House, dove i principi passano il Natale, diretto verso l’ospedale.

A chiudere il convoglio c’era la macchina di William, con lui che guidava. Era una visita urgente? Era effettivamente il primo momento in cui Kate è stata ricoverata? È un dato di fatto che dopo la messa di Natale di Kate Middleton in pubblico non ci sia più traccia.

Da quel momento, è buio totale sulla sorte della principessa e, qualunque cosa sia accaduta, è ormai chiaro che la Casa Reale ha perso ogni credibilità.