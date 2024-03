Sembra proprio non esserci pace per Kate Middleton. Fonti ufficiali confermano infatti l’esistenza di un’indagine per violazione dei dati personali della principessa del Galles nel periodo in cui è stata ricoverata alla London Clinic. Alcuni membri del personale medico in servizio al celebre ospedale londinese sarebbero stati scoperti a consultare indebitamente i fascicoli del ricovero di Middleton.

L’indagine in corso

Dopo l’operazione all’addome dello scorso gennaio e le polemiche per il fotoritocco della sua immagine in famiglia, adesso l‘inchiesta sulla violazione della sua privacy. I dirigenti della London Clinic hanno avviato un’indagine interna per accertare che il personale dell’ospedale non abbia cercato di consultare e diffondere i suoi fascicoli medici privati. Almeno un membro dello staff medico, infatti, sarebbe stato sorpreso mentre tentava di accedere ai fascicoli di Kate. Le accuse hanno scosso l’ospedale di Marylebone, nel centro di Londra, molto attenta alla protezione dei dati.

Un portavoce dell’Information Commissioner’s Office (ICO) ha dichiarato: “Possiamo confermare di aver ricevuto una segnalazione di violazione e stiamo valutando le informazioni fornite”. La London Clinic, invece, smentisce: “Crediamo fermamente che tutti i nostri pazienti, indipendentemente dal loro status, meritino totale riservatezza e riservatezza riguardo alle loro informazioni mediche”.

La reazione di Kate Middleton

Kensington Palace è informata sull’accaduto. “È un problema della London Clinic”, fanno sapere. Anche Kate Middleton è a conoscenza di quello che sarebbe accaduto, ma in questo momento non avrebbe la forza di reagire. Nella giornata di ieri, infatti, il suo video pubblicato dal Sun ha creato altro scompiglio sulle cronache del gossip. C’è chi sostiene che la persona filmata sia una famosa sosia della principessa, Heidi Agan.

