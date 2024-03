Gossip scatenato e retroscena a non finire sul giallo dell’anno: come sta e che fine ha fatto Kate Middleton? Dopo lo scandalo della fotografia della principessa del Galles insieme ai figli, ritoccata per stessa ammissione della famiglia reale, il video insieme al marito William a Windsor sembrava aver calmato le acque. E, invece, in molti hanno messo in dubbio la veridicità di quelle immagini. Qualcuno ha tirato in mezzo anche una sosia di Kate, Heidi Agan, che decide di fornire la sua verità sulla vicenda.

La verità di Heidi Agan

“Non sono io e lo posso dimostrare”, sottolinea con decisione Heidi Agan, intervistata da Tmz. La ragazza spiega poi che quel giorno stava lavorando presso la sede centrale di una scuola di danza nel Northamptonshire, a circa 80 miglia dal Windsor Farm Shop dove sarebbe stato girato il video di Kate Middleton insieme al principe William.

“Secondo me Kate sta bene e si sta semplicemente riprendendo dall’intervento subito due mesi fa. La principessa non è di proprietà pubblica”. E, per quanto riguarda le cartelle cliniche, conclude Heidi Agan, “ha diritto come tutti alla privacy”.

